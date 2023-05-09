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Украина получит от Пентагона новый пакет военной помощи

9 мая 2023 16:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина получит от Пентагона новый пакет военной помощи
Американский военный готовит бронетехнику к перевозке. Фото: defense.gov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Минобороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его общая сумма — 1,2 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

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Пакет от США направлен на укрепление ПВО и обеспечение потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах. Он предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).

США передадут дополнительные 155 мм артиллерийские снаряды и техническую поддержку.

В пакет также войдут:

  • дополнительные системы ПВО и боеприпасы;
  • оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами ПВО Украины;
  • боеприпасы для борьбы с дронами;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • услуги коммерческих спутниковых изображений;
  • поддержка деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", — подчеркнули в Пентагоне.

Напомним, министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли отправился в Вашингтон. Он встретится с администрацией президента США Джо Байденом и Конгрессом, чтобы обсудить сохранение поддержки Украины и обеспечение ее победы в войне.

Также мы писали, что Польша передала Украине десять истребителей МиГ-29. Их обещали передать в рамках военной помощи.

Добавим, немецкий концерн Rheinmetall хочет предоставить Украине значительное количество артиллерийских боеприпасов. Гендиректор заявил, что планируется производить до 600 тысяч снарядов в год.

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