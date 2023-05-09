Украина получит от Пентагона новый пакет военной помощи

Американский военный готовит бронетехнику к перевозке. Фото: defense.gov

Минобороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его общая сумма — 1,2 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

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Новая помощь для Украины

Пакет от США направлен на укрепление ПВО и обеспечение потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах. Он предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).

США передадут дополнительные 155 мм артиллерийские снаряды и техническую поддержку.

В пакет также войдут:

дополнительные системы ПВО и боеприпасы;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами ПВО Украины;

боеприпасы для борьбы с дронами;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

услуги коммерческих спутниковых изображений;

поддержка деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", — подчеркнули в Пентагоне.

Напомним, министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли отправился в Вашингтон. Он встретится с администрацией президента США Джо Байденом и Конгрессом, чтобы обсудить сохранение поддержки Украины и обеспечение ее победы в войне.

Также мы писали, что Польша передала Украине десять истребителей МиГ-29. Их обещали передать в рамках военной помощи.

Добавим, немецкий концерн Rheinmetall хочет предоставить Украине значительное количество артиллерийских боеприпасов. Гендиректор заявил, что планируется производить до 600 тысяч снарядов в год.