Украина получит от Пентагона новый пакет военной помощи
Минобороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его общая сумма — 1,2 млрд долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
Новая помощь для Украины
Пакет от США направлен на укрепление ПВО и обеспечение потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах. Он предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).
США передадут дополнительные 155 мм артиллерийские снаряды и техническую поддержку.
В пакет также войдут:
- дополнительные системы ПВО и боеприпасы;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами ПВО Украины;
- боеприпасы для борьбы с дронами;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- услуги коммерческих спутниковых изображений;
- поддержка деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", — подчеркнули в Пентагоне.
Напомним, министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли отправился в Вашингтон. Он встретится с администрацией президента США Джо Байденом и Конгрессом, чтобы обсудить сохранение поддержки Украины и обеспечение ее победы в войне.
Также мы писали, что Польша передала Украине десять истребителей МиГ-29. Их обещали передать в рамках военной помощи.
Добавим, немецкий концерн Rheinmetall хочет предоставить Украине значительное количество артиллерийских боеприпасов. Гендиректор заявил, что планируется производить до 600 тысяч снарядов в год.