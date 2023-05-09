Україна отримає від Пентагону новий пакет військової допомоги
Міноборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні. Його загальна сума — 1,2 млрд доларів.
Про це повідомила пресслужба Пентагона.
Нова допомога для України
Пакет від США спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах. Його надають в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
США передадуть додаткові 155-мм артилерійські снаряди та технічну підтримку.
До пакета також увійдуть:
- додаткові системи ППО та боєприпаси;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами ППО України;
- боєприпаси для боротьби з дронами;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- послуги комерційних супутникових зображень;
- підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", — наголосили в Пентагоні.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі вирушив до Вашингтона. Він зустрінеться з адміністрацією президента США Джо Байдена та Конгресом, щоб обговорити збереження підтримки України та забезпечення її перемоги у війні.
Також ми писали, що Польща передала Україні десять винищувачів МіГ-29. Їх обіцяли передати в рамках в рамках військової допомоги.
Додамо, німецький концерн Rheinmetall хоче надати Україні значну кількість артилерійських боєприпасів. Гендиректор заявив, що планується виробляти до 600 тисяч снарядів на рік.