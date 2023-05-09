Україна отримає від Пентагону новий пакет військової допомоги

Міністерство оборони США. Фото: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

Міноборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні. Його загальна сума — 1,2 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба Пентагона.

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Пакет від США спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах. Його надають в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

США передадуть додаткові 155-мм артилерійські снаряди та технічну підтримку.

До пакета також увійдуть:

додаткові системи ППО та боєприпаси;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами ППО України;

боєприпаси для боротьби з дронами;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

послуги комерційних супутникових зображень;

підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", — наголосили в Пентагоні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі вирушив до Вашингтона. Він зустрінеться з адміністрацією президента США Джо Байдена та Конгресом, щоб обговорити збереження підтримки України та забезпечення її перемоги у війні.

Також ми писали, що Польща передала Україні десять винищувачів МіГ-29. Їх обіцяли передати в рамках в рамках військової допомоги.

Додамо, німецький концерн Rheinmetall хоче надати Україні значну кількість артилерійських боєприпасів. Гендиректор заявив, що планується виробляти до 600 тисяч снарядів на рік.