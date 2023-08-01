Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украина получила от стран ЕС первые САУ Zuzana 2 arrow

Украина получила от стран ЕС первые САУ Zuzana 2

1 августа 2023 17:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина получила от стран ЕС первые САУ Zuzana 2
Самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Фото: twitter.com/LudoOdorPM
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина получила первые две самоходные артиллерийские  установки Zuzana 2. Их производство профинансировали Германия, Дания и Норвегия.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Людовит Одор.

Читайте также:

САУ Zuzana 2 для Украины

"Помощь Украине — это совместные усилия для длительного мира, уважения к свободам и ценностям", — написал Одор.

Он поблагодарил Германию, Данию и Норвегию за отправку словацких САУ Zuzana 2 для Украины.

В рамках этого проекта Силы обороны получат 16 самоходных 155 мм Zuzana 2.

null
Процесс передачи САУ. Фото: twitter.com/LudoOdorPM
null
Процесс передачи САУ. Фото: twitter.com/LudoOdorPM
null
Процесс передачи САУ. Фото: twitter.com/LudoOdorPM
null
Пост Одора. Фото: скриншот

Напомним, Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, вездеходы, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним.

Также мы писали, что 25 июля Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи для обеспечения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Значительную часть этого пакета составляют дополнительные боеприпасы для предоставленных ранее систем вооружения.

Добавим, немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о передаче Украине двух систем противовоздушной обороны Skynex. Страна получит ее во второй половине 2023 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз