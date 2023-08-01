Украина получила от стран ЕС первые САУ Zuzana 2

Самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Фото: twitter.com/LudoOdorPM

Украина получила первые две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Их производство профинансировали Германия, Дания и Норвегия.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Людовит Одор.

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"Помощь Украине — это совместные усилия для длительного мира, уважения к свободам и ценностям", — написал Одор.

Он поблагодарил Германию, Данию и Норвегию за отправку словацких САУ Zuzana 2 для Украины.

В рамках этого проекта Силы обороны получат 16 самоходных 155 мм Zuzana 2.

Процесс передачи САУ. Фото: twitter.com/LudoOdorPM

Процесс передачи САУ. Фото: twitter.com/LudoOdorPM

Процесс передачи САУ. Фото: twitter.com/LudoOdorPM

Пост Одора. Фото: скриншот

Напомним, Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли разведывательные беспилотники, вездеходы, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и тысячи патронов к ним.

Также мы писали, что 25 июля Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи для обеспечения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Значительную часть этого пакета составляют дополнительные боеприпасы для предоставленных ранее систем вооружения.

Добавим, немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о передаче Украине двух систем противовоздушной обороны Skynex. Страна получит ее во второй половине 2023 года.