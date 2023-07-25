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Rheinmetall оголосив про передачу Україні систем ППО Skynex

25 липня 2023 18:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Rheinmetall оголосив про передачу Україні систем ППО Skynex
Система ППО Skynex. Фото: Rheinmetall
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про передачу Україні двох систем протиповітряної оборони Skynex. Країна отримає їх у другій половині 2023 року.

Про це повідомляє Rheinmetall.

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ППО Skynex для України

Оборонний концерн Rheinmetall розповів про свої поставки  систем протиповітряної оборони в Україну. Успіх 35-мм зенітного танка Gepard показав свою ефективність  гарматної ППО. 

Rheinmetall похвалив роботу сучасної установки Skynex. Вона також є гарматною системою. Оборонний концерн розповів, що вона призначена для операцій ППО дуже близького радіусу дії, де керовані ракети малоефективні. 

"Використання програмованих 35-мм боєприпасів Ahead, розроблених компанією Rheinmetall саме для цієї мети, обходиться значно дешевше, ніж зіставні системи на базі керованих ракет", — йдеться в повідомленні.

До того ж неможливо впливати або відхиляти 35-мм снаряди засобами радіоелектронної протидії.

Концерн заявив, що в другій половині 2023 року передасть Україні дві сучасні системи ППО Skynex разом з боєприпасами повітряного підриву. Їх встановлять на військові вантажівки Rheinmetall HX 8x8.

Нагадаємо, відгуки українських бійців про німецьку зброю дуже позитивні. Їм вдається опановувати та унікально використовувати військову техніку, яку передала Німеччина.

Також ми писали, що компанія Rheinmetall з Німеччини планує відкрити завод бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів. Вона відкидає стурбованість інших західних оборонних компаній про збільшення присутності в державі, в якій триває війна. 

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