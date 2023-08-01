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Україна отримала від країн ЄС перші САУ Zuzana 2

1 серпня 2023 17:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна отримала від країн ЄС перші САУ Zuzana 2
Самохідні артилерійські установки Zuzana 2. Фото: twitter.com/LudoOdorPM
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна отримала перші дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2. Їхнє виробництво профінансували Німеччина, Данія та Норвегія.

Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор.

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САУ Zuzana 2 для України

"Допомога Україні — це спільні зусилля для тривалого миру, поваги до свобод і цінностей", — написав Одор.

Він подякував Німеччині, Данії та Норвегії за відправку словацьких САУ Zuzana 2 для України. 

У рамках цього проєкту Сили оборони отримають 16 самохідних 155 мм Zuzana 2.

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Процес передачі САУ. Фото: twitter.com/LudoOdorPM
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Процес передачі САУ. Фото: twitter.com/LudoOdorPM
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Процес передачі САУ. Фото: twitter.com/LudoOdorPM
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Допис Одора. Фото: скриншот

Нагадаємо, Німеччина передала України черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли розвідувальні безпілотники, всюдиходи, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard і тисячі патронів до них.

Також ми писали, що 25 липня, Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Значну частину цього пакета допомоги становлять додаткові боєприпаси для наданих раніше систем озброєння. 

Додамо, німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про передачу Україні двох систем протиповітряної оборони Skynex. Країна отримає їх у другій половині 2023 року.

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