Україна отримала від Словаччини перші чотири винищувачі МіГ-29
Міністерство оборони Словаччини підтвердило передачу Україні перших чотирьох винищувачів МіГ-29. Напередодні за літаками до Словаччини приїхали українські пілоти із механіками, які їх підготували до відльоту.
Про це повідомляє Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
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Своєю чергою, очільник оборонного відомства Словаччини Ярослав Надь подякував українським пілотам, які допомагали доставляти літаки.
"Дякуємо всім причетним за фантастичну професійну роботу. Словаччина перебуває на правильній стороні, і цим жестом ми як країна вписали себе великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації", — сказав він.
Відомо, що решту винищувачів Україна отримає найближчими тижнями.
Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, чи можливо поставити західні ракети на українські винищувачі.
За словами Ігната, ідея встановлення західної зброї на винищувачі радянського зразка уже була втілена в життя. Але це коштувало великих грошей (десятки мільйонів доларів за один літак) і забирало багато часу.