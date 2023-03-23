Речник ПС Ігнат пояснив, чи можливо поставити західні ракети на українські винищувачі
Українська армія уже використовує на власних літаках західні ракети. Але в цілому цей процес є важким і дорогим.
Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у ефірі національного телемарафону єдиних новин.
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Важко, але можливо
За словами Ігната, ідея встановлення західної зброї на винищувачі радянського зразка уже була втілена в життя.
У одній із західних країн вдалося таким чином модернізувати літаки МіГ-29.
Але, пояснив речник ПС, це коштувало великих грошей (десятки мільйонів доларів за один літак) і забирало багато часу.
"Техніка стара фізично і такі кошти не вкладали навіть Словаччина та Польща. Там проведена незначна модернізація літаків, система зв'язку дещо адаптована під натівський стандарт, GPS-навігація, система свій-чужий", — розповів Юрій Ігнат.
Ракети, які уже використовуються
В Україні уже є літаки, які використовують західні ракети. Йдеться про ракети HARM.
"Ними вже працюють кілька місяців наші винищувачі, які б'ють по ППО противника", — запевнив Ігнат.
Речник Повітряних сил зазначив, що ці ракети не мають усього того функціоналу, який був би при запуску із літаків F-16.
Нагадаємо, що днями міністри оборони Польщі і Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків, зокрема, винищувачів МіГ-29.
Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда підтвердив — у найближчі дні ця країна передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.
А прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив про те, що уряд цієї країни погодив передачу ЗСУ бойових винищувачів МіГ-29.
Фото: АрміяInform