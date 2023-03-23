​​Речник ПС Ігнат пояснив, чи можливо поставити західні ракети на українські винищувачі

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат

Українська армія уже використовує на власних літаках західні ракети. Але в цілому цей процес є важким і дорогим.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

Важко, але можливо

За словами Ігната, ідея встановлення західної зброї на винищувачі радянського зразка уже була втілена в життя.

У одній із західних країн вдалося таким чином модернізувати літаки МіГ-29.

Але, пояснив речник ПС, це коштувало великих грошей (десятки мільйонів доларів за один літак) і забирало багато часу.

"Техніка стара фізично і такі кошти не вкладали навіть Словаччина та Польща. Там проведена незначна модернізація літаків, система зв'язку дещо адаптована під натівський стандарт, GPS-навігація, система свій-чужий", — розповів Юрій Ігнат.

Ракети, які уже використовуються

В Україні уже є літаки, які використовують західні ракети. Йдеться про ракети HARM.

"Ними вже працюють кілька місяців наші винищувачі, які б'ють по ППО противника", — запевнив Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що ці ракети не мають усього того функціоналу, який був би при запуску із літаків F-16.

Нагадаємо, що днями міністри оборони Польщі і Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків, зокрема, винищувачів МіГ-29.

Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда підтвердив — у найближчі дні ця країна передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.

А прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив про те, що уряд цієї країни погодив передачу ЗСУ бойових винищувачів МіГ-29.

Фото: АрміяInform