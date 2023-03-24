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Украина передала россии часть пленных оккупантов без обмена: подробности

24 марта 2023 14:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Украина передала россии всех тяжелораненых пленных
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Украина передала государству-агрессору тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку. Они были переданы россии не в рамках обмена пленными.

Об этом говорится в сообщении Координационного штаба по обращению с военнопленными.

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Украина осуществила гуманитарную акцию и передала россии всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку, захваченную в плен с начала широкомасштабного вторжения.

Передача россии раненых пленных

Передача россии раненых пленных

"Следуя международным обязательствам, во исполнение статей 109-114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста, Украина в одностороннем порядке осуществила передачу тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов российской стороне. В этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право", — говорится в сообщении.

Передача россии раненых пленных

Передача россии раненых пленных

В то же время, как отмечается в сообщении, государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения.

Передача россии раненых пленных

Передача россии раненых пленных

"Все эти категории граждан, согласно международному гуманитарному праву, должны быть возвращены Украине путем репатриации без всяких условий. Несмотря на это, россия не только продолжает удерживать в заложниках гражданских и некомбатантов, но и отказывается допускать к местам их содержания представителей Международного комитета Красного Креста, не обеспечивает их связью с родными, надлежащим питанием, медицинской помощью, намеренно создавая бесчеловечные условия пребывания в неволе", — отмечают в Центре.

Передача россии раненых пленных

Украина призывает мировое сообщество усиливать давление на государство-агрессора, чтобы заставить россию соблюдать международное гуманитарное право и освободить из плена всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Напомним, 7 марта в результате еще одного обмена пленными были возвращены домой 130 украинских героев, среди которых 126 защитников и 4 защитницы. Среди них были солдаты Вооруженных сил, Национальная гвардия, пограничная охрана и DSST.

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