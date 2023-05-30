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Украина победит в войне, но нужна постоянная поддержка США, — генерал Болдуин

30 мая 2023 09:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украина победит в войне, но нужна постоянная поддержка США, — генерал Болдуин
Генерал-майор Дэвид Болдуин (справа) во время визита в Украину 2017 года. Фото: Нацгвардия Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украина обязательно победит Россию, но для этого ВСУ требуется постоянная поддержка Соединенных Штатов Америки. Контрнаступление же готовится не для того, чтобы поразить прессу, а чтобы победить врагов.

Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" заявил бывший командующий Национальной гвардии Калифорнии, генерал-майор США в отставке Дэвид Болдуин.

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По словам генерал-майора Болдвина, сомнений в том, что Украина победит в войне против России уже нет.

"Сколько времени это займет? Мы не знаем, но они, безусловно, на правильном пути. Как партнер Вооруженных сил Украины я не мог бы больше гордиться эффективностью, самоотверженностью и победой ВСУ", — подчеркнул бывший командующий Нацгвардии Калифорнии.

Нужна поддержка США

Для победы Украины в войне, развязанной Россией, нужна постоянная поддержка Соединенных Штатов Америки, уверен Болдуин.

На эту поддержку теоретически могут оказать влияние президентские выборы 2024 года в США. "Президентские выборы в США будут иметь влияние. Однако американский народ предан успеху Украины, и политики это знают", — подчеркнул американский генерал.

Не стоит ждать

По словам Дэвида Болдуина, СМИ и общество, ожидающие контрнаступление ВСУ, должны учитывать, что эта операция готовится не для них.

"Военные действуют способами, которые не рассчитаны на то, чтобы произвести впечатление на прессу. Они рассчитаны на то, чтобы убивать врагов и побеждать в войне", — подчеркнул генерал- майор США в отставке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил в мае, что Украина победит до президентских выборов в США.

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