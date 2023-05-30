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Україна переможе у війні, але потрібна постійна підтримка США, — генерал Болдвін

30 травня 2023 09:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Україна переможе у війні, але потрібна постійна підтримка США, — генерал Болдвін
Генерал-майор Девід Болдвін (праворуч) під час візиту до України 2017 року. Фото: Нацгвардія України
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Україна обов’язково переможе Росію, але для цього ЗСУ потрібна постійна підтримка Сполучених Штатів Америки. Контрнаступ же готується не для того, аби вразити пресу, а щоб перемогти ворогів.

Про це в інтерв’ю виданню “РБК-Україна” заявив колишній командувач Національної гвардії Каліфорнії, генерал-майор США у відставці Девід Болдвін.

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Україна переможе

За словами генерал-майора Болдвіна, сумнівів у тому, що Україна переможе у війні проти Росії, уже немає.

"Скільки часу це займе? Ми не знаємо, але вони безперечно на правильному шляху. Як партнер Збройних сил України я не міг би більше пишатися ефективністю, самовідданістю та звитягою ЗСУ", — наголосив колишній командувач Нацгвардії Каліфорнії.

Потрібна підтримка США

Для перемоги України у війні, розв’язаній Росією, потрібна постійна підтримка Сполучених Штатів Америки, упевнений Болдвін.

На цю підтримку теоретично можуть вплинути президентські вибори 2024 року в США. "Президентські вибори в США матимуть вплив. Однак американський народ відданий успіху України, і політики це знають", — наголосив американський генерал.

Не варто чекати

За словами Девіда Болдвіна, ЗМІ та суспільство, які очікують на контрнаступ ЗСУ, повинні зважати на те, що ця операція готується не для них.

"Військові діють способами, які не розраховані на те, щоб справити враження на пресу. Вони розраховані на те, щоб вбивати ворогів та перемагати у війні", — наголосив генерал-майор США у відставці.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив у травні, що Україна переможе до президентських виборів у США.

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