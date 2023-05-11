Зеленський розповів, коли Україна може перемогти

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента/telegram

Володимир Зеленський прокоментував ймовірний розвиток подій щодо підтримки України після президентських виборів в США. Цю заяву Президент України зробив в інтерв'ю з членами Eurovision News.

Про це інформує BBC.

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Підтримка США для України

Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден активно підтримує Україну, але невідомо, чи його переоберуть знову. Тому військові експерти висловили своє побоювання щодо підтримки США після виборів.

Володимир Зеленський заявив, що Україна все ще користується двопартійною підтримкою в Конгресі США.

"Хто знає, де ми будемо коли відбудуться вибори? Я вірю, що до того часу ми переможемо", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що український міжнародний блок дуже залучений до співпраці з партнерами щодо створення нових пакетів оборонних заходів для України. Наразі нові рішення вже знаходяться на етапі практичної реалізації.

У вівторок, 9 травня, стало відомо про новий пакет допомоги від США. Це додає українським військовим більше можливостей та захисту.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ведеться робота над розробкою фундаментальної, нової концепції безпеки для України. Ця концепція міститиме весь спектр безпекових питань.