Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський розповів, коли Україна може перемогти arrow

Зеленський розповів, коли Україна може перемогти

11 травня 2023 12:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Зеленський розповів, коли Україна може перемогти
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента/telegram
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Володимир Зеленський прокоментував ймовірний розвиток подій щодо підтримки України після президентських виборів в США. Цю заяву Президент України зробив в інтерв'ю з членами Eurovision News.

Про це інформує BBC.

Читайте також:

Підтримка США для України

Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден активно підтримує Україну, але невідомо, чи його переоберуть знову. Тому військові експерти висловили своє побоювання щодо підтримки США після виборів.

Володимир Зеленський заявив, що  Україна все ще користується двопартійною підтримкою в Конгресі США.

"Хто знає, де ми будемо коли відбудуться вибори? Я вірю, що до того часу ми переможемо", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що український міжнародний блок дуже залучений до співпраці з партнерами щодо створення нових пакетів оборонних заходів для України. Наразі нові рішення вже знаходяться на етапі практичної реалізації.

У вівторок, 9 травня, стало відомо про новий пакет допомоги від США. Це додає українським військовим більше можливостей та захисту.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ведеться робота над розробкою фундаментальної, нової концепції безпеки для України. Ця концепція міститиме весь спектр безпекових питань. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB