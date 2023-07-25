Украина переживает настоящее ракетное цунами, хуже было только во Второй мировой, — эксперт

Последствия недавних обстрелов российскими ракетами центра Одессы. Фото: Reuters/Nina Liashonok

Российские оккупационные войска нанесли более 7 тысяч ударов по территории Украины ракетами и ударными дронами. Это одна из самых мощных воздушных атак в истории войн, больше наблюдалась только во время ударов нацистской Германии по Британии е конце Второй мировой войны.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Запад не ожидал такой войны

По словам Петра Черника, западные партнеры постепенно насыщают систему противовоздушной обороны новыми образцами своего оружия.

Но ускорить или увеличить объемы изготовления этого типа вооружений очень трудно, потому что это очень сложный технологический процесс.

Кроме того, подчеркнул полковник ВСУ, никто на Западе не ожидал такого "ракетного цунами", которое накрыло Украину.

Хуже было только во Вторую мировую

Эксперт напомнил, что вместе с ударными дронами Shahed россияне уже нанесли более 7 тысяч воздушных ударов по территории Украины.

Больше, по словам Черника, было только во время Второй мировой войны — когда немецкие войска в 1944 и 1945 годах засыпали ракетами V-1 и V-2 города Великобритании. Тогда было выпущено более 27 тысяч ракет.

"Очень мощным ракетным ударом до сих пор считался удар по армии Саддама Хусейна в 2003 году, тогда было использовано 802 ракеты", — привел полковник ВСУ для сравнения данные операций западной коалиции во главе с США в Ираке.

Напомним, что россияне используют при обстрелах юга Украины свою флотилию, базирующуюся в Черном море, используя ракеты воздушного базирования в комплексе с Shahed'ами.

Оккупанты наносят такие атаки, чтобы истощить украинскую ПВО.