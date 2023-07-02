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Росія знову стягує війська до Бахмута, — ISW

2 липня 2023 08:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росія знову стягує війська до Бахмута, — ISW
Російські окупаційні війська. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія знову стягує свої війська на Бахмутський напрямок. Вони перекидають сили з інших частин України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Стягнення військ РФ у Бахмут

Раніше речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий 1 липня повідомив, що російські війська нещодавно перекинули невизначений полк ВДВ РФ з Лиманського напрямку (район на захід від Кремінної) на Бахмутський напрямок.

Зазначається, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 30 червня, видно, як 137-й гвардійський повітряно-десантний полк (106-та повітряно-десантна дивізія) йде на південь від Роздолівки (18 км на північ від Бахмута). Самі ж росіяни заявляли, що підрозділи 98-ї дивізії ВДВ зараз діють на Бахмутському напрямку.

Череватий повідомив, що російські сили замінили полк ВДВ на Лиманському напрямку невизначеними силами територіальної оборони, вказуючи на те, що російські сили, можливо, передислокують більше елітних підрозділів у район Бахмута та замінюють елітні підрозділи нижчими формуваннями. Своєю чергою заступниця міністра оборони України Ганна Маляр також повідомила, що російські війська протягом тижня після початку контрнаступу українських військ 4 червня перекинули частину своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку на Бахмутський і Запорізький напрямки.

Навіщо росіянам Бахмут

Українська сторона припустила, що російські війська, можливо, зосереджують елітні сили в районі Бахмута, щоб зберегти сприйняту інформаційну перемогу в результаті захоплення Бахмута 21 травня.

"Якщо російське підкріплення, яке вже надіслано до Бахмута, буде недостатнім для утримання російських досягнень у цьому районі, російське командування може зіткнутися з важким вибором щодо того, чи ризикнути створити серйозну вразливість у Херсонській чи Луганській областях, чи почати відводити сили з півдня України", — цитують слова Череватого аналітики.

Нагадаємо, 1 липня на російському пропагандистському "Першому каналі" заявили, що Бахмут "уже не є важливим містом" на фронті. Також там засумнівалися щодо ефективності ПВК "Вагнер". 

Додамо, раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про прогрес на Бахмутському напрямку. Також він демонстрував результати військових дій, включаючи знищення ворожого міномету "Васільок" та складу боєприпасів.

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