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Україна переживає справжнє ракетне цунамі, гірше було тільки у Другій світовій, — експерт

25 липня 2023 06:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Україна переживає справжнє ракетне цунамі, гірше було тільки у Другій світовій, — експерт
Наслідки недавнього обстрілу російськими ракетами центру Одеси. Фото: Reuters/Nina Liashonok
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська завдали понад 7 тисяч ударів по території України ракетами та ударними дронами. Це одна із найпотужніших повітряних атак в історії воєн, більше спостерігалося тільки під час ударів нацистської Німеччини по Британії в кінці Другої світової війни.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Захід не очікував такої війни

За словами Петра Черника, західні партнери поступово насичують систему протиповітряної оборони новими зразками своєї зброї.

Але пришвидшити чи збільшити обсяги виготовлення цього типу озброєнь дуже важко, бо це надто складний технологічний процес.

Крім того, наголосив полковник ЗСУ, ніхто на Заході не очікував такого "ракетного цунамі", яке накрило Україну.

Гірше було тільки у Другу світову

Експерт нагадав, що, разом із ударними дронами Shahed, росіяни уже завдали понад 7 тисяч повітряних ударів по території України.

Більше, за словами Черника, було лише під час Другої світової війни — коли німецькі війська в 1944 та 1945 роках засипали ракетами V-1 та V-2 міста Великої Британії. Тоді було випущено понад 27 тисяч ракет.

"Дуже потужним ракетним ударом досі вважався удар по армії Саддама Хусейна 2003 року, тоді було використано 802 ракети", — привів полковник ЗСУ для порівняння дані операції західної коаліції на чолі з США у Іраку.

Нагадаємо, що росіяни використовують під час обстрілів півдня України свою флотилію, яка базується у Чорному морі, використовуючи ракети повітряного базування в комплексі із Shahed'ами.

Окупанти завдають таких атак, аби виснажити українську ППО.

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