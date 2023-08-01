Украина — первая: Зеленский про террористический путь Путина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе заявил, что международное сообщество должно осознавать возможные последствия действий Владимира Путина. При этом он уточнил, что Украина стоит на первом месте террористического пути кровавого диктатора.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Globo.

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Террористический путь Путина

"Люди должны понимать. Если Украина все же абсолютно права, и большая часть мира также двигается в этом направлении, понимая, что Путин — неадекват, то к чему это все приведет. Украина в глобальном терроризме, который Путин распространяет на нашей земле, стоит первой на его пути. И дальше он уйдет, дальше он уйдет", — отметил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что Путин окружен людьми, которые извлекают выгоду из конфликтов, и подверг критике их решения, которые могут негативно сказаться на экономике страны, как, например, блокировка сделок с зерном.

"Это большой круг прагматических людей, живущих в этом, и пока война продолжается, они зарабатывают на этом большие деньги. Но сам Путин к тому же радикально настроенный человек на уничтожение людей в Украине", — добавил он.

Напомним, что Украина разработала стратегию для ситуации, если Президент Украины Владимир Зеленский погибнет в ходе войны. Несмотря на молчание украинских официальных лиц по этому вопросу, проблема потенциального убийства главы государства российскими военными вызывает озабоченность как в Украине, так и на международной арене.