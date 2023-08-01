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Україна — перша: Зеленський про терористичний шлях Путіна

1 серпня 2023 14:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна — перша: Зеленський про терористичний шлях Путіна
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський у розмові заявив, що міжнародна спільнота має усвідомлювати можливі наслідки дій Володимира Путіна. Водночас він уточнив, що Україна стоїть на першому місці терористичного шляху кривавого диктатора.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Globo.

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"Люди повинні розуміти. Якщо Україна все ж таки абсолютно права, і більша частина світу також рухається в цьому напрямку, розуміючи, що Путін — неадекват, то до чого це все приведе. Україна в глобальному тероризмі, який Путін поширює на нашій землі, стоїть першою на його шляху. І далі він піде, далі він піде", зазначив Зеленський.

Президент України також зазначив, що Путін оточений людьми, які отримують вигоду з конфліктів, і розкритикував їх вирішення, які можуть негативно позначитися на економіці країни, як, наприклад, блокування угод із зерном.

"Це велике коло прагматичних людей, які живуть у цьому, і доки війна триває, вони заробляють на цьому великі гроші. Але сам Путін до того ж радикально налаштована людина на знищення людей в Україні", — додав він.

Нагадаємо, що Україна розробила стратегію для ситуації, якщо Президент України Володимир Зеленський загине під час війни. Попри мовчання українських офіційних осіб щодо цього питання, проблема потенційного вбивства глави держави російськими військовими викликає занепокоєння як в Україні, так і на міжнародній арені.

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