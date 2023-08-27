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Украина начала освобождать Крым: в ВР объяснили суть спецоперации

27 августа 2023 06:53
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Украина начала деоккупацию Крыма: в ВР рассказали подробности
Удар по Крымскому мосту. Фото: REUTERS/Stringer/File Photo
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Удары ВСУ по логистическим и инфраструктурным объектам врага в Крыму приведут к началу потери россиянами полуострова. Только тогда наши войска смогут зайти в Крым и начать деоккупацию. Но такие операции можно проводить только после полной деоккупации украинского юга.

Об этом накануне саммита "Крымская платформа" сказал народный депутат Украины и член комитета по нацбезопасности Роман Костенко.

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По его словам, Крым для россиян — военно-морская база, позволяющая контролировать Черное и Азовское море.

Также для них это важный логистический хаб, позволяющий проводить и саму логистику. В частности, Крымский и Чонгарский мосты, которые неоднократно оказывались под ударами ВСУ.

Роман Костенко
Роман Костенко. FB/Роман Костенко

"Если разрушим переходы между Крымом и Херсонской областью, а также уничтожим Крымский мост, который играет все еще большое значение по обеспечению российских войск в Крыму и на левобережье Херсонщины, у россиян останется только морская поставка запасов. А это достаточно сложно", — сказал Костенко .

Кроме всего прочего, необходимо установить паритет в Черном море и изменения по этому направлению уже происходят.

Если несколько месяцев тому назад Черное море было под контролем россиян, то теперь это меняется.

Украинские морские дроны
Морские дроны. Фото: mezha.media

"Война входит в новую фазу. Мы сможем контролировать Черное море с помощью беспилотных катеров по цене автомобиля, которые мы разрабатываем в больших объемах, а также противокорабельных ракет. Поэтому борьба за Крым началась, но основное здесь — наличие ресурсов. Это очень сложная операция при наличии больших ресурсов у врага", — сказал он.

Костенко также напомнил, что пока украинский пехотинец не освободит нашу территорию, она не будет считаться украинской.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что в ночь 25 августа по Крыму было выпущено 42 беспилотника. Они похвалили свое ПВО и традиционно обвинили по всем Украину.

А утром 24 августа подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины произвели высадку в Крыму. В сети показали, как они выполняли боевую задачу.

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