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Україна почала звільнення Криму: у ВР пояснили суть спецоперації

27 серпня 2023 06:53
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Україна почала деокупацію Криму: у ВР розповіли подробиці
Удар по Кримському мосту. Фото: REUTERS/Stringer/File Photo
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Удари ЗСУ по логістичним та інфраструктурним об'єктам ворога у Криму призведуть до початку втрати росіянами півострова. Лише тоді наші війська зможуть зайти в Крим і почати деокупацію. Але такі операції можна проводити лише після повної деокупації українського півдня.

Про це в переддень саміту "Кримська платформа" сказав народний депутат України та член комітету з нацбезпеки Роман Костенко.

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За його словами, Крим для росіян — військово-морська база, яка дозволяє контролювати Чорне та Азовське море.

Також для них це важливий логістичний хаб, що дозволяє проводити і саму логістику. Зокрема, Кримський та Чонгарський мости, які вже неодноразово опинялися під ударами ЗСУ.

Роман Костенко
Роман Костенко. FB/Роман Костенко

"Якщо зруйнуємо переходи поміж Кримом і Херсонською областю, а також знищимо Кримський міст, який відіграє все ще велике значення щодо забезпечення російських військ в Криму і на лівобережжі Херсонщини, у росіян залишиться лише морське постачання запасів. А це досить складно", — сказав Костенко.

Окрім всього іншого необхідно встановити паритет у Чорному морі і зміни в цьому напрямку вже відбуваються.

Якщо декілька місяців тому Чорне море було під контролем росіян, то тепер це змінюється.

Українські морські дрони
Морські дрони. Фото: mezha.media

"Війна входить в нову фазу. Ми зможемо контролювати Чорне море за допомогою безпілотних катерів за ціною автівки, які ми розробляємо у більших обсягах, а також протикорабельних ракет. Тому боротьба за Крим розпочалася, але основне тут — наявність ресурсів. Це дуже складна операція при наявності великих ресурсів у ворога", — сказав він.

Костенко також нагадав, що поки український піхотинець не звільнить нашу територію, вона не буде вважатися українською. 

Нагадаємо, у Міноборони РФ заявили, що у ніч 25 серпня по Криму було випущено 42 безпілотники. Вони похвалили своє ППО і традиційно звинуватили у всьому Україну.

А зранку 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України здійснили висадку в Криму. У мережі показали, як вони виконували бойову задачу.

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