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Украина начнет использовать дальнобойные дроны, которые долетят аж до Урала, — СМИ

5 апреля 2024 14:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украина начнет использовать дальнобойные дроны, которые долетят аж до Урала, — СМИ
Военный управляет дроном. Фото иллюстративное: vctr.media
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Уже в этом году Украина применит дальнобойные дроны, которые смогут атаковать Урал и Заполярье. Их дальнобойность составляет до 2000 километров и более.

Об этом сообщает издание BILD.

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Отмечается, что на днях Вооруженные Силы Украины атаковали беспилотниками цели в российском Татарстане, которые находились в 1300 километрах от линии фронта.

Для одного из ударов бойцы использовали украинский дрон UJ-22, который, как считалось ранее, может лететь не больше 800 километров. Предполагается, что это стало возможным благодаря оснащению дополнительными баками.

"Очевидно, новая модификация с дополнительными топливными баками летает гораздо дальше. Для второй атаки применялся беспилотник, созданный на базе украинского сверхлегкого самолета Аэропрокт A-22 "Летучая лиса", — говорится в издании.

Кроме того, киевское предприятие "Луч" произвело беспилотник "Сокол-3000", который может пролететь до 3300 километров. Теоретически, говорится в издании, соответствующее оружие может поражать цели в Мурманской области, где находится около 80 военных баз.

Дроны для Украины
Спроможности нового вооружения. Фото: BILD

Напомним, 2 апреля в российском Татарстане раздались взрывы на нефтеперерабатывающем заводе. После этого на предприятии возник сильный пожар. Местные жители утверждали, что видели атаковавшие предприятие беспилотники.

Впоследствии в сети показали видео момента атаки гигантского беспилотника на завод дронов в России.

Позже в СБУ и ГУР прокомментировали атаку на НПЗ.

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