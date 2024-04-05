Украина начнет использовать дальнобойные дроны, которые долетят аж до Урала, — СМИ

Военный управляет дроном. Фото иллюстративное: vctr.media

Уже в этом году Украина применит дальнобойные дроны, которые смогут атаковать Урал и Заполярье. Их дальнобойность составляет до 2000 километров и более.

Об этом сообщает издание BILD.

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Что известно о вооружении

Отмечается, что на днях Вооруженные Силы Украины атаковали беспилотниками цели в российском Татарстане, которые находились в 1300 километрах от линии фронта.

Для одного из ударов бойцы использовали украинский дрон UJ-22, который, как считалось ранее, может лететь не больше 800 километров. Предполагается, что это стало возможным благодаря оснащению дополнительными баками.

"Очевидно, новая модификация с дополнительными топливными баками летает гораздо дальше. Для второй атаки применялся беспилотник, созданный на базе украинского сверхлегкого самолета Аэропрокт A-22 "Летучая лиса", — говорится в издании.

Кроме того, киевское предприятие "Луч" произвело беспилотник "Сокол-3000", который может пролететь до 3300 километров. Теоретически, говорится в издании, соответствующее оружие может поражать цели в Мурманской области, где находится около 80 военных баз.

Спроможности нового вооружения. Фото: BILD

Напомним, 2 апреля в российском Татарстане раздались взрывы на нефтеперерабатывающем заводе. После этого на предприятии возник сильный пожар. Местные жители утверждали, что видели атаковавшие предприятие беспилотники.

Впоследствии в сети показали видео момента атаки гигантского беспилотника на завод дронов в России.

Позже в СБУ и ГУР прокомментировали атаку на НПЗ.