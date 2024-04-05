Україна почне використовувати далекобійні дрони, які долетять аж до Уралу, — ЗМІ
Вже у цьому році Україна застосує далекобійні дрони, які зможуть атакувати Урал та Заполяр'я. Їх далекобійність складає до 2 000 кілометрів і більше.
Про це повідомляє видання BILD.
Що відомо про озброєння
Зазначається, що днями Збройні сили України атакували безпілотниками цілі у російському Татарстані, які знаходилися за 1 300 кілометрів від лінії фронту.
Для одного з ударів бійці використали український дрон UJ-22, який, як вважалося раніше, може летіти не більше 800 кілометрів. Припускають, що це стало можливим завдяки оснащенню додатковими баками.
"Очевидно, нова модифікація з додатковими паливними баками літає набагато далі. Для другої атаки застосовувався безпілотник, створений на базі українського надлегкого літака Аеропракт A-22 "Летюча лисиця", — йдеться у виданні.
Крім того, київське підприємство "Промінь" виробило безпілотник "Сокіл-3000", який може пролетіти до 3 300 кілометрів. Теоретично йдеться у виданні, відповідна зброя може уражати цілі у Мурманській області, де знаходиться близько 80 військових баз.
Нагадаємо, 2 квітня у російському Татарстані пролунали вибухи на нафтопереробному заводі. Після цього на підприємстві виникла сильна пожежа. Місцеві жителі стверджували, що бачили безпілотники, які атакували підприємство.
Згодом у мережі показали відео моменту атаки велетенського безпілотника на завод дронів у Росії.
Пізніше в СБУ та ГУР прокоментували атаку на НПЗ.
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