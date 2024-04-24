Украина усиливает оборонную координацию — создан Офис поддержки коалиций

Украинские военные. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Министерство обороны Украины инициировало создание Офиса поддержки коалиций. Его целью будет обеспечение надежного и организованного управления военной помощью от союзных стран.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины в среду, 24 апреля.

Читайте также:

Создание Офиса поддержки коалиций

В 2023 году был начат формат коалиций способностей, направленный на улучшение процесса оказания помощи от партнерских стран через Контактную группу по оборонным вопросам Украины.

В настоящее время существует восемь коалиций, включая коалицию авиационных способностей и коалицию противовоздушной и противоракетной обороны.

Инфографика от Министерства обороны

"Задачами Офиса поддержки является обеспечение координации и планирования работы в рамках коалиций способностей, обеспечение взаимодействия между коалициями, анализ состояния коммуникаций со странами-партнерами", — отметил замминистра обороны Станислав Гайдер.

Офис обеспечивает функционирование рабочей группы, возглавляемой министром обороны Украины, а также группами из представителей Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, руководимых заместителями министра в соответствии со сферами деятельности каждой коалиции.

Инфографика от Министерства обороны

Каждая из восьми коалиций возглавляется лидерской страной, привлекающей другие государства-участники. В результате участие в коалициях принимают десятки стран НАТО, а также Япония и Австралия выразили намерение присоединиться к разным коалициям.

В 2024 году формат помощи Украине трансформируется в "Рамштайн 2.0", что предусматривает коалиционный подход к оказанию поддержки со стороны союзников вместо индивидуальной помощи в соответствии с определенными потребностями.

Министерство обороны призывает все страны усилить свои усилия по противодействию российской агрессии и присоединиться к той коалиции, которая лучше всего отвечает их возможностям в оказании военной помощи Украине.

Напомним, Норвегия готовится передать Украине 22 самолета F-16 в рамках коалиции истребителей. Однако часть этих истребителей неисправна и для полетов подлежат только 12 самолетов.

Ранее мы писали, что Минобороны заключило контракты на закупку вооружения на сумму более 580 миллиардов гривен.