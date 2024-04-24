Україна посилює оборонну координацію — створено Офіс підтримки коаліцій

Українські військові. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Міністерство оборони України ініціювало створення Офісу підтримки коаліцій. Його метою буде забезпечення надійного та організованого управління військовою допомогою від союзних країн.

Про це повідомила пресслужба Мінборони України у середу, 24 квітня.

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Створення Офісу підтримки коаліцій

У 2023 році було започатковано формат коаліцій спроможностей, який має на меті покращення процесу надання допомоги від партнерських країн через Контактну групу з оборонних питань України.

На цей час існує вісім коаліцій, включаючи коаліцію авіаційних спроможностей та коаліцію протиповітряної і протиракетної оборони.

Інфографіка від Міністерства оборони

"Завданнями Офісу підтримки є забезпечення координації та планування роботи у рамках коаліцій спроможностей, забезпечення взаємодії між коаліціями, аналіз стану комунікацій з країнами-партнерами", — зазначив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

Офіс забезпечує функціонування робочої групи, яку очолює Міністр оборони України, а також груп з представників Міністерства оборони та Збройних Сил України, керованих заступниками міністра відповідно до сфер діяльності кожної коаліції.

Інфографіка від Міністерства оборони

Кожна з восьми коаліцій очолюється лідерською країною, яка залучає інші держави-учасниці. В результаті, участь у коаліціях беруть десятки країн НАТО, а також Японія та Австралія висловили намір приєднатися до різних коаліцій.

У 2024 році формат допомоги Україні трансформується у "Рамштайн 2.0", що передбачає коаліційний підхід до надання підтримки з боку союзників замість індивідуальної допомоги, відповідно до визначених потреб.

Міністерство оборони закликає всі країни посилити свої зусилля у протидії російській агресії та приєднатися до тієї коаліції, яка найкраще відповідає їхнім можливостям у наданні військової допомоги Україні.

Нагадаємо, Норвегія готується передати Україні 22 літаки F-16 у межах коаліції винищувачів. Проте частина цих винищувачів є несправними і для польотів підлягають лише 12 літаків.

Раніше ми писали, що Міноборони уклало контракти на закупівлю озброєння на суму понад 580 мільярдів гривень.