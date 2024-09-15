МиГ 29 — Сибига заявил, что Украине нужны польские самолеты

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина нуждается в польских самолетах МиГ-29, но для осуществления передачи необходима помощь партнеров в вопросе воздушного патрулирования над Польшей. Он отметил, что украинская сторона понимает, какие решения для этого необходимы.

Об этом Андрей Сибига заявил во время дискуссии в рамках ХХ встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES) в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

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Польские самолеты МиГ-29 для Украины

"У нас есть четкое понимание, что есть у наших партнеров, и какие решения для этого нужны. Я очень рад, что здесь с нами министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Конкретно, мы нуждаемся в имеющихся у вас МиГах. А чтобы МиГ можно было поставить, необходимо нарастить возможности, в частности ЕС, для патрулирования воздушного пространства над Польшей", — заявил Сибига.

Кроме того, он отметил, что Украина ожидает важных решений в ходе польского председательства в ЕС, которое начнется с 1 января 2025 года.

"Мы очень надеемся, что наши партнеры будут придерживаться логики открытия переговорных кластеров параллельно, а не один за другим. Именно параллельно. Мы очень рассчитываем на поддержку наших союзников по ЕС", — добавил глава МИД Украины.

Что предшествовало

Недавно польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Польша рассматривает возможность передачи Украине дополнительных самолетов, среди которых могут быть МИГ-29.

"Мы рассматриваем возможность предоставления дополнительных партий техники, в том числе, возможно, самолетов МиГ-29, которые сегодня нужны для защиты польского неба", — отметил Сикорский.

Он подчеркнул, что его страна могла передать Киеву самолеты, если бы в этом помогли партнеры. В частности, если союзники будут способствовать патрулированию воздушного пространства Польши.