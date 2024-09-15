МіГ 29 — Сибіга заявив, що Україні потрібні польські літаки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна потребує польських літаків МіГ-29, але для здійснення передачі необхідна допомога партнерів у питанні повітряного патрулювання над Польщею. Він наголосив, що українська сторона розуміє, які рішення для цього необхідні.

Про це Андрій Сибіга заявив під час дискусії в рамках ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Ми маємо чітке розуміння, що є у наших партнерів і які рішення для цього потрібні. Я дуже радий, що тут із нами міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Конкретно, ми потребуємо МіГів, які у вас є. А щоб МіГ можна було поставити, необхідно наростити можливості, зокрема ЄС, для патрулювання повітряного простору над Польщею", — заявив Сибіга.

Крім того, він наголосив, що Україна очікує важливих рішень під час польського головування в ЄС, яке розпочнеться з 1 січня 2025 року.

"Ми дуже сподіваємося, що наші партнери дотримуватимуться логіки відкриття переговорних кластерів паралельно, а не один за одним. Саме паралельно. Ми дуже розраховуємо на підтримку наших союзників по ЄС", — додав очільник МЗС України.

Що передувало

Нещодавно польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Польща розглядає можливість передачі Україні додаткових літаків, серед яких можуть бути МІГ-29.

"Ми розглядаємо можливість надання додаткових партій техніки, в тому числі, можливо, літаків МіГ-29, які сьогодні потрібні для захисту польського неба", — зазначив Сікорський.

Він наголосив, що його країна могла передати Києву літаки, якби у цьому допомогли партнери. Зокрема, якщо союзники сприятимуть патрулюванню повітряного простору Польщі.