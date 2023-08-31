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Украина нуждается еще в 100 истребителях в дополнение к обещанным, — Зеленский

31 августа 2023 16:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина нуждается еще в 100 истребителях в дополнение к обещанным, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украина нуждается в около 160 новейших истребителях. Тогда у нее будут мощные военно-воздушные силы, которые смогут взять небо под свой контроль.

Об этом рассказал Президент Украины в интервью RTP.

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Сколько истребителей необходимо Украине

По мнению Президента Украины, наше государство нуждается еще в сотнях истребителей в дополнение к обещанным 50-60 самолетам, которые будут введены в эксплуатацию в начале 2024 года.

"В общей сложности нам нужно около 160 истребителей для того, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, которые не дадут России возможности доминировать в воздушном пространстве", — пояснил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что вопрос передачи истребителей достаточно сложен, поскольку требует подготовки пилотов и инженеров, а также большого объема специализированного технического обслуживания.

Для чего нужны истребители

В то же время, новейшие самолеты, как пояснил лидер страны, необходимы для обороны и защиты гражданского населения, а не для контрнаступления.

"Мы сражаемся с Россией, мы сражаемся за нашу украинскую землю, против захватнической политики Российской Федерации. Нам нужны бойцы исключительно для того, чтобы защищаться. Защищать нашу землю, наше море, наше небо", — заявил Зеленский.

Он также добавил, что истребители F-16 помогут с решением проблемы блокирования Россией Черного моря.

Ранее мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, пойдет ли на второй срок, если в 2024 году состоятся выборы. Прямого ответа он не дал, однако подчеркнул, что не покинет страну во время войны.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести выборы в 2024 году. Впрочем, их проведение в условиях войны сложно организовать и это противоречит нынешнему законодательству.

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