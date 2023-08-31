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Україна потребує ще 100 винищувачів на додачу до обіцяних, — Зеленський

31 серпня 2023 16:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Україна потребує ще 100 винищувачів на додачу до обіцяних, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україна потребує близько 160 новітніх винищувачів. Тоді вона матиме потужні військово-повітряні сили, які зможуть взяти небо під свій контроль.

Про це розповів Президент України в інтерв'ю RTP.

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На думку Президента України, наша держава потребує ще сотні винищувачів на додачу до обіцяних 50-60 літакам, які будуть введені в експлуатацію на початку 2024 року.

"Загалом нам потрібно близько 160 винищувачів для того, щоб мати потужні військово-повітряні сили, які не дадуть Росії можливості домінувати в повітряному просторі", — пояснив Володимир Зеленський.

Президент відзначив, що питання передачі винищувачів є доволі складним, оскільки потребує підготовки пілотів й інженерів, а також великого обсягу спеціалізованого технічного обслуговування.

Для чого потрібні винищувачі

Водночас новітні літаки, як пояснив лідер країни, необхідні для оборони й захисту цивільного населення, а не для контрнаступу.

"Ми воюємо з Росією, ми воюємо за нашу українську землю, проти загарбницької політики Російської Федерації. Нам потрібні бійці виключно для того, щоб захищатися. Захищати нашу землю, наше море, наше небо", — заявив Зеленський.

Він також додав, що винищувачі F-16 допоможуть з вирішенням проблеми із блокуванням Росією Чорного моря.

Раніше ми розповідали, Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи піде на другий термін, якщо у 2024 році відбудуться вибори. Прямої відповіді він не дав, однак наголосив, що не покине країну під час війни.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський готовий провести вибори у 2024 році. Втім, їхнє проведення в умовах війни складно організувати, і це суперечить нинішньому законодавству.

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