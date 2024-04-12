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Украина вернула домой еще 99 павших украинских бойцов

12 апреля 2024 12:05
обновлено: 12:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украина вернула домой еще 99 павших украинских бойцов
Похороны военного. Фото архивное: sarnynews.city
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украину удалось вернуть тела еще 99 павших украинских защитников. Герои защищали Донецкое, Харьковское и Запорожское направления.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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Отмечается, что среди 99 защитников:

  • 77 воевали на Донецком направлении;
  • 20 воевали на Запорожском направлении;
  • 2 защищали Украину на Харьковском направлении.

Павших удалось вернуть благодаря совместным усилиям Координационного штаба по СБУ, МВД, Секретариату уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГСЧС, а также другим представителям структур Сектора безопасности и обороны.

"Отдельная благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста", — написали в штабе.

Напомним, последнее репатриационное мероприятие состоялось 29 марта. Тогда в Украину вернули тела еще 121 военного.

Перед этим, 16 февраля, в Украину вернули тела еще 58 украинских защитников.

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