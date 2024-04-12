Україна повернула додому ще 99 полеглих українських бійців
В Україну вдалося повернути тіла ще 99 полеглих українських захисників. Герої захищали Донецький, Харківський та Запорізький напрямки.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Повернення загиблих бійців в Україну
Зазначається, що серед 99 захисників:
- 77 воювали на Донецькому напрямку;
- 20 воювали на Запорізькому напрямку;
- 2 захищали Україну на Харківському напрямку.
Полеглих вдалося повернути завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу з СБУ, МВС, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ДСНС, а також іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони.
"Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста", — написали у штабі.
Нагадаємо, останній репатріаційний захід відбувся 29 березня. Тоді в Україну повернули тіла ще 121 військового.
Перед цим, 16 лютого, в Україну повернули тіла ще 58 українських захисників.
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