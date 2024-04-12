Україна повернула додому ще 99 полеглих українських бійців

Похорон військового. Фото архівне: sarnynews.city

В Україну вдалося повернути тіла ще 99 полеглих українських захисників. Герої захищали Донецький, Харківський та Запорізький напрямки.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Зазначається, що серед 99 захисників:

77 воювали на Донецькому напрямку;

20 воювали на Запорізькому напрямку;

2 захищали Україну на Харківському напрямку.

Полеглих вдалося повернути завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу з СБУ, МВС, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ДСНС, а також іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони.

"Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста", — написали у штабі.

Нагадаємо, останній репатріаційний захід відбувся 29 березня. Тоді в Україну повернули тіла ще 121 військового.

Перед цим, 16 лютого, в Україну повернули тіла ще 58 українських захисників.