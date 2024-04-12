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Україна повернула додому ще 99 полеглих українських бійців

12 квітня 2024 12:05
оновлено: 12:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Україна повернула додому ще 99 полеглих українських бійців
Похорон військового. Фото архівне: sarnynews.city
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україну вдалося повернути тіла ще 99 полеглих українських захисників. Герої захищали Донецький, Харківський та Запорізький напрямки.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. 

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Зазначається, що серед 99 захисників:

  • 77 воювали на Донецькому напрямку;
  • 20 воювали на Запорізькому напрямку;
  • 2 захищали Україну на Харківському напрямку.

Полеглих вдалося повернути завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу з СБУ, МВС, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ДСНС, а також іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони.

"Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста", — написали у штабі. 

Нагадаємо, останній репатріаційний захід відбувся 29 березня. Тоді в Україну повернули тіла ще 121 військового.

Перед цим, 16 лютого, в Україну повернули тіла ще 58 українських захисників. 

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