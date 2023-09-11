Украина вернула под контроль "Вышки Бойко" вблизи Крыма

"Вышки Бойка" в Черном море. Фото: Крым.Реалии

Украина вернула под свой контроль буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море "Вышки Бойко". Они находились под контролем России с 2015 года.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Читайте также:

Возвращение "Вышек Бойко" под контроль Украины

Как известно, уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели подразделения ГУР. В частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

"Во время одной из фаз этой операции произошло сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить", — говорится в сообщении.

В результате спецоперации украинским бойцам удалось захватить ценные трофеи:

запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет),

РЛС "Неву", что может отслеживать движение судов в Черном море.

Стоит отметить, что Россию оккупировала "Вышки Бойко" еще в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала их в военных целях, в частности как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС.

Напомним, 11 сентября украинские защитники освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки в Донецкой области. Сейчас ВСУ закрепляются в тех районах, где они добились успеха.