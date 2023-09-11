Українські війська звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки
У понеділок, 11 вересня, українські оборонці звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки у Донецькій області. Зараз ЗСУ закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу в Military Media Center.
Звільнення Опитного
"Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту", — сказала Ганна Маляр.
Окрім того, вона розповіла, що українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.
Збройні Сили України зараз закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.
Де розташоване Опитне
Селище Опитне розташоване на південь від Авдіївки та перебуває під російською окупацією близько року, оскільки ще в жовтні 2022 року Опитне контролювала Україна.
Варто зазначити, що від Опитного до Донецького аеропорту, бої за який тривали з вересня 2014 року до 23 січня 2015 року, приблизно 2–3 кілометри. Така ж сама відстань приблизно з Опитного до тимчасово окупованого Донецька.
Нагадаємо, 16 серпня ЗСУ звільнили село Урожайне в Донецькій області. У визволенні Урожайного, зокрема, брали участь бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.
А 28 серпня в Міноборони підтвердили, що ЗСУ повністю звільнили Роботине у Запорізькій області і рухаються далі.