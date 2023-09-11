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Українські війська звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки

11 вересня 2023 08:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Українські війська звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки
Українські військові під Бахмутом. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 11 вересня, українські оборонці звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки у Донецькій області. Зараз ЗСУ закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу в Military Media Center.

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"Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту", — сказала Ганна Маляр.

Окрім того, вона розповіла, що українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області. 

Збройні Сили України зараз закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.

Де розташоване Опитне

Селище Опитне розташоване на південь від Авдіївки та перебуває під російською окупацією близько року, оскільки ще в жовтні 2022 року Опитне контролювала Україна.

Варто зазначити, що від Опитного до Донецького аеропорту, бої за який тривали з вересня 2014 року до 23 січня 2015 року, приблизно 2–3 кілометри. Така ж сама відстань приблизно з Опитного до тимчасово окупованого Донецька.

мапа
Селище Опитне на мапі. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 серпня ЗСУ звільнили село Урожайне в Донецькій області. У визволенні Урожайного, зокрема, брали участь бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

А 28 серпня в Міноборони підтвердили, що ЗСУ повністю звільнили Роботине у Запорізькій області і рухаються далі.

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