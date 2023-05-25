Украина вернула из российского плена еще 106 военных
Сегодня, 25 мая, Украина вернула домой 106 воинов ВСУ. Это именно те мужественные защитники, которые сражались за Бахмут и совершили подвиг, чтобы враг не мог наступать дальше.
Об этом сообщает глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Украина вернула героев домой
Воины ВСУ мужественно защищать город Бахмут, чтобы враг не смог прорваться в глубь города. Многих людей считали пропавшими без вести, однако, к счастью, герои возвращаются в свои дома.
"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, вся наша команда выполняют задачи Президента как можно скорее вернуть всех домой. Владимир Зеленский очертил эту задачу как одну из ключевых. Наш настоящий дом там, где о нас думают. Украина, которую мы строим все вместе – это место, где человек, гражданин, является самой высокой ценностью. Страна, в которой думают о людях. Наше общество мыслит именно такими категориями. Все наши люди будут дома. Работаем над этим дальше. И каждый обмен делает нас на шаг ближе к этой цели", – написал Ермак.
Воины вернулись с многочисленными травмами
Координационный штаб по обращению с военнопленными отмечает, что также репатриированы три тела: двух иностранцев и украинки.
"Среди уволенных военнослужащих 98 относятся к Вооруженным Силам Украины: из них, в частности, 21 представитель территориальной обороны. Также домой вернулись семь пограничников и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта. По меньшей мере семь спасенных Защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, , обостренные хронические заболевания. Старшему из уволенных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему - 21 год", — говорится в сообщении Штаба.
По состоянию на сегодняшний день с начала полномасштабного вторжения в результате обменов возвращены домой уже 2430 человек. Среди них 139 гражданских.
Telegram-каналы публикуют видео того, как прошел процесс обмена пленными.
Напомним, ранее мы писали, что Офис президента Украины усердно работает над ускорением процесса снабжения первых истребителей F-16, ожидаемого в течение нескольких месяцев. Глава Офиса Президента Андрей Ермак уверяет в максимальной оперативности вопросов, касающихся украинской стороны.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что войдет в новый пакет санкций США против России. Он также подробнее рассказал об ограничениях Британии против РФ.