Украина вернула из российского плена еще 106 военных

Обмен пленными. Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Сегодня, 25 мая, Украина вернула домой 106 воинов ВСУ. Это именно те мужественные защитники, которые сражались за Бахмут и совершили подвиг, чтобы враг не мог наступать дальше.

Об этом сообщает глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Читайте также:

Украина вернула героев домой

Воины ВСУ мужественно защищать город Бахмут, чтобы враг не смог прорваться в глубь города. Многих людей считали пропавшими без вести, однако, к счастью, герои возвращаются в свои дома.

"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, вся наша команда выполняют задачи Президента как можно скорее вернуть всех домой. Владимир Зеленский очертил эту задачу как одну из ключевых. Наш настоящий дом там, где о нас думают. Украина, которую мы строим все вместе – это место, где человек, гражданин, является самой высокой ценностью. Страна, в которой думают о людях. Наше общество мыслит именно такими категориями. Все наши люди будут дома. Работаем над этим дальше. И каждый обмен делает нас на шаг ближе к этой цели", – написал Ермак.

Воины вернулись с многочисленными травмами

Координационный штаб по обращению с военнопленными отмечает, что также репатриированы три тела: двух иностранцев и украинки.

"Среди уволенных военнослужащих 98 относятся к Вооруженным Силам Украины: из них, в частности, 21 представитель территориальной обороны. Также домой вернулись семь пограничников и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта. По меньшей мере семь спасенных Защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, , обостренные хронические заболевания. Старшему из уволенных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему - 21 год", — говорится в сообщении Штаба.

По состоянию на сегодняшний день с начала полномасштабного вторжения в результате обменов возвращены домой уже 2430 человек. Среди них 139 гражданских.

Telegram-каналы публикуют видео того, как прошел процесс обмена пленными.

Напомним, ранее мы писали, что Офис президента Украины усердно работает над ускорением процесса снабжения первых истребителей F-16, ожидаемого в течение нескольких месяцев. Глава Офиса Президента Андрей Ермак уверяет в максимальной оперативности вопросов, касающихся украинской стороны.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что войдет в новый пакет санкций США против России. Он также подробнее рассказал об ограничениях Британии против РФ.