Украина продолжает ликвидировать последствия террористической атаки на энергосистему

Энергосистема Украины

Украина продолжает ликвидировать последствия террористической атаки на ее энергосистему, которую осуществили российские террористы. Сегодня рф запустила по украинской энергетической инфраструктуре 81 ракету и 8 дронов, однако Силы обороны Украины смогли уничтожить 34 ракеты и 4 БпЛА.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Энергосистема Украины

По состоянию на 19:00 наиболее сложная ситуация наблюдается в Харьковской и Житомирской областях.

Днем на Житомирщине удалось возобновить питание критической инфраструктуры, но продолжаются ремонтные работы в магистральной и распределительных сетях. В совместном совещании с участием председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, руководства Житомирской областной военной администрации во главе с Виталием Бунечко, мэра Житомира Сергея Сухомлина и руководства АО "Житомироблэнерго" Алексея Шекеты был разработан план устранения последствий разрушений и схемы заживления потребителей.

Однако ситуация с энергопитанием в области все еще остается нестабильной. Оборудование было повреждено в результате вражеских обстрелов, которые нанесли удары по объектам Укрэнерго в Житомирской области. Всего за период четырех массированных атак на энергетическую инфраструктуру в регионе было зафиксировано шесть попаданий ракет и три БпЛА.

"Ввиду сложности полученных повреждений в этом регионе был определен комплекс ремонтных работ, которые могут длиться до двух недель. В то же время мы будем делать все возможное, чтобы сократить этот срок. Для обеспечения питания в области внедряется график плановых отключений, применяемых оператором системы распределения АО "Житомироблэнерго", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе был слышен взрыв и в столице.