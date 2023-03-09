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Україна продовжує ліквідувати наслідки терористичної атаки на енергосистему

9 березня 2023 20:56
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Енергосистема України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україна продовжує ліквідувати наслідки терористичної атаки на її енергосистему, яку здійснили російські терористи. Сьогодні росія запустила по українській енергетичній інфраструктурі 81 ракету і 8 дронів, проте Сили оборони України змогли знищити 34 ракети і 4 БпЛА.

Про це повідомляє Укренерго.

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Станом на 19:00 найскладніша ситуація спостерігається у Харківській та Житомирській областях.

Вдень на Житомирщині вдалося відновити живлення критичної інфраструктури, але тривають ремонтні роботи у магістральній та розподільній мережі. У спільній нараді за участю голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, керівництва Житомирської обласної військової адміністрації на чолі з Віталієм Бунечком, мера Житомира Сергія Сухомліна та керівництва АТ "Житомиробенерго" Олексія Шекети було розроблено план усунення наслідків руйнувань.

Проте ситуація з енергоживленням в області ще залишається нестабільною. Обладнання було пошкоджено внаслідок ворожих обстрілів, які завдали ударів по об'єктах Укренерго у Житомирській області. Усього за період чотирьох масованих атак на енергетичну інфраструктуру в регіоні було зафіксовано шість влучань ракет та три БпЛА.

"Зважаючи на складність отриманих пошкоджень, у цьому регіоні було визначено комплекс ремонтних робіт, які можуть тривати до двох тижнів. Водночас ми робитимемо все можливе, щоб скоротити цей термін. Для забезпечення живлення в області впроваджується графік планових відключень, які застосовують оператор оператора системи розподілу АТ "Житомиробенерго", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України, зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, у тому числі було чутно вибух і в столиці.

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