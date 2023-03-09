Україна продовжує ліквідувати наслідки терористичної атаки на енергосистему

Енергосистема України

Україна продовжує ліквідувати наслідки терористичної атаки на її енергосистему, яку здійснили російські терористи. Сьогодні росія запустила по українській енергетичній інфраструктурі 81 ракету і 8 дронів, проте Сили оборони України змогли знищити 34 ракети і 4 БпЛА.

Про це повідомляє Укренерго.

Енергосистема України

Станом на 19:00 найскладніша ситуація спостерігається у Харківській та Житомирській областях.

Вдень на Житомирщині вдалося відновити живлення критичної інфраструктури, але тривають ремонтні роботи у магістральній та розподільній мережі. У спільній нараді за участю голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, керівництва Житомирської обласної військової адміністрації на чолі з Віталієм Бунечком, мера Житомира Сергія Сухомліна та керівництва АТ "Житомиробенерго" Олексія Шекети було розроблено план усунення наслідків руйнувань.

Проте ситуація з енергоживленням в області ще залишається нестабільною. Обладнання було пошкоджено внаслідок ворожих обстрілів, які завдали ударів по об'єктах Укренерго у Житомирській області. Усього за період чотирьох масованих атак на енергетичну інфраструктуру в регіоні було зафіксовано шість влучань ракет та три БпЛА.

"Зважаючи на складність отриманих пошкоджень, у цьому регіоні було визначено комплекс ремонтних робіт, які можуть тривати до двох тижнів. Водночас ми робитимемо все можливе, щоб скоротити цей термін. Для забезпечення живлення в області впроваджується графік планових відключень, які застосовують оператор оператора системи розподілу АТ "Житомиробенерго", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України, зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, у тому числі було чутно вибух і в столиці.