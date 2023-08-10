Украина отчиталась Пентагону об использовании кассетных снарядов

Кассетные снаряды в небе. Иллюстративное фото: google.com

Как известно, США продолжают поддерживать Украину и ее борьбу с российскими оккупантами. Так, Украина предоставила Пентагону отчет об использовании кассетных боеприпасов.

Об этом сообщил украинский чиновник, пишет CNN.

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Что известно об отчете Украины

Как известно, США, Россия и Украина не являются подписантами Конвенции о кассетных боеприпасах, запрещающих производство и использование таких снарядов.

Украинское командование ожидало, что американские кассетные снаряды DPICMs будут более эффективны, чем стандартные артиллерийские, особенно против крупных группировок российских войск и техники.

К тому же, Украина будет отчитываться об использовании кассетных боеприпасов. Так, недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что планирует передать отчет своему коллеге, министру обороны США Ллойду Остину.

В среду, 9 августа, неназванный украинский чиновник сообщил СМИ, что информация, переданная министерству обороны, включала как количество выпущенных снарядов, так и количество уничтоженных российских целей.

"Ожидаемым отчетом был запрос США в рамках соглашения направить в Украину артиллерийские снаряды с кассетными снарядами, известные как DPICM", — пишет CNN.

Напомним, Байден подаст запрос на дополнительное финансирование в помощь Украине.

Также в США ответили, предоставит ли Украине новый пакет военной помощи.

В то же время США хотят привлечь РФ к ответственности за агрессию против Грузии.