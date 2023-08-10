Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Україна прозвітувала Пентагону про використання касетних снарядів arrow

Україна прозвітувала Пентагону про використання касетних снарядів

10 серпня 2023 09:32
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Україна прозвітувала Пентагону про використання касетних снарядів
Касетні снаряди в небі. Ілюстративне фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Як відомо, США продовжують підтримувати Україну і її боротьбі з російськими окупантами. Так, Україна надала Пентагону звіт про використання касетних боєприпасів.

Про це повідомив український чиновник, пише CNN.

Читайте також:

Що відомо про звіт України

Як відомо, США, Росія та Україна не є підписантами Конвенції про касетні боєприпаси, яка забороняє виробництво та використання таких снарядів.

Українське командування очікувало, що американські касетні снаряди DPICMs будуть більш ефективними, ніж стандартні артилерійські, особливо проти великих угруповань російських військ і техніки.

До того ж Україна звітуватиме про використання касетних боєприпасів. Так, нещодавно міністр оборони  Олексій Резніков заявив, що планує передати звіт своєму колезі, міністру оборони США Ллойду Остіну.

А у середу, 9 серпня, неназваний український чиновник повідомив ЗМІ, що інформація, передана міністерству оборони, включала як кількість випущених снарядів, так і кількість знищених російських цілей.

"Очікуваним звітом був запит США в рамках угоди надіслати в Україну артилерійські снаряди з касетними снарядами, відомі як DPICM", — пише CNN.

Нагадаємо, Байден подасть запит на додаткове фінансування на допомогу Україні.

Також у США відповіли, чи нададуть Україні новий пакет військової допомоги.

Водночас США хочуть притягнути РФ до відповідальності за агресію проти Грузії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

None

Вибори під час війни: чи справді влада готується до перегонів. Ексклюзив

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз