Україна прозвітувала Пентагону про використання касетних снарядів

Касетні снаряди в небі. Ілюстративне фото: google.com

Як відомо, США продовжують підтримувати Україну і її боротьбі з російськими окупантами. Так, Україна надала Пентагону звіт про використання касетних боєприпасів.

Про це повідомив український чиновник, пише CNN.

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Як відомо, США, Росія та Україна не є підписантами Конвенції про касетні боєприпаси, яка забороняє виробництво та використання таких снарядів.

Українське командування очікувало, що американські касетні снаряди DPICMs будуть більш ефективними, ніж стандартні артилерійські, особливо проти великих угруповань російських військ і техніки.

До того ж Україна звітуватиме про використання касетних боєприпасів. Так, нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що планує передати звіт своєму колезі, міністру оборони США Ллойду Остіну.

А у середу, 9 серпня, неназваний український чиновник повідомив ЗМІ, що інформація, передана міністерству оборони, включала як кількість випущених снарядів, так і кількість знищених російських цілей.

"Очікуваним звітом був запит США в рамках угоди надіслати в Україну артилерійські снаряди з касетними снарядами, відомі як DPICM", — пише CNN.

Нагадаємо, Байден подасть запит на додаткове фінансування на допомогу Україні.

Також у США відповіли, чи нададуть Україні новий пакет військової допомоги.

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