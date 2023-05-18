"Украина — разнообразна, и в этом наша сила", — Зеленский о важности Дня вышиванки

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в мероприятии Europe Unity For Well-Being, инициированном КНУ. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетил офис Крымской платформы и пообщался с представителями Меджлиса и крымскотатарского сообщества. Также он вспомнил День вышиванки и отметил важность этого праздника.

Об этом он рассказал в ежедневном видеообращении к украинцам.

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Заседание военного кабинета

"Только что провел заседание военного кабинета. Это наш особый формат работы в узком кругу с теми, кто отвечает за оборону государства. Были командующие ключевыми направлениями фронта. Также Главком, Генштаб, разведка, безопасность. Очень содержательная работа. Наши приоритеты на эту неделю, следующую и в ближайшее время в целом – дополнительные системы ПВО, дополнительные ракеты, обучение и самолеты, дальнобойное оружие. И это будет", — отметил Зеленский.

Посетил офис Крымской платформы

Президент также рассказал, что посетил офис Крымской платформы и встретился с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, представителями Меджлиса и крымскотатарского сообщества.

"Сегодня и каждый год в этот день, 18 мая, мы чтим память всех жертв депортации крымскотатарского народа. Это было одно из самых тяжких преступлений ХХ века — весь народ силой забрали с родной земли и заставили жить на чужбине десятилетиями", — заявил Зеленский.

Он добавил, что наша историческая задача — вернуть справедливость для всех наших людей, гарантировать свободу для всего нашего государства без каких-либо исключений. Кроме того, он подчеркнул, что вопрос Крыма, крымских заключенных и всех наших людей в Крыму Украина выводит на новый международный уровень.

День вышиванки

Президент отметил, что сегодня украинцы были в вышиванках и подчеркнул важность этого праздника — «помнить, какое богатство нас всех объединяет».

"Украина — разнообразна, и в том наша сила. Это было видно в течение дня в разных орнаментах вышиванок. Но сейчас я прошу вас всех вспомнить тех украинцев и украинок, которые буквально наша с вами сила, наша с вами защита. Многие наши люди не были в вышиванках, потому что они в военной форме", — отметил президент.

Зеленский также попросил вспомнить всех, кто воюет ради Украины, и поблагодарить их, а также помнить всех пленных украинцев, которых Россия держит в неволе и тех, кто находится в оккупации.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 79 лет назад, 18 мая 1944 года, советские власти начали страшную операцию депортации крымских татар. Это была попытка стереть целый народ с земли, отобрать у него его дом и даже право на существование.