"Україна — різноманітна, і в тому наша сила", — Зеленський про важливість Дня вишиванки

Президент України Володимир Зеленський бере участь у заході Europe Unity For Well-Being, ініційованому КНУ. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відвідав офіс Кримської платформи та поспілкувався з представниками Меджлісу й кримськотатарської спільноти. Також він згадав про День вишиванки й наголосив на важливості цього свята.

Про це він розповів у щоденному відеозверненні до українців.

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Засідання військового кабінету

"Щойно провів засідання військового кабінету. Це наш особливий формат роботи у вузькому колі з тими, хто відповідає за оборону держави. Були командувачі ключових напрямків фронту. Також Головком, Генштаб, розвідка, безпека. Дуже змістовна робота. Наші пріоритети на цей тиждень, наступний і на найближчий час загалом – додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя. І це буде", — зазначив Зеленський.

Відвідав офіс Кримської платформи

Президент також розповів, що відвідав офіс Кримської платформи та зустрівся з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, представниками Меджлісу й кримськотатарської спільноти.

"Сьогодні та щороку в цей день, 18 травня, ми вшановуємо пам’ять усіх жертв депортації кримськотатарського народу. Це був один із найтяжчих злочинів ХХ століття — увесь народ силою забрали з рідної землі та змусили жити на чужині десятиліттями", — заявив Зеленський.

Він додав, що наше історичне завдання — повернути справедливість для всіх наших людей, гарантувати свободу для всієї нашої держави без будь-яких винятків. Крім того, він наголосив, що питання Криму, кримських в’язнів та всіх наших людей у Криму Україна виводить на новий міжнародний рівень.

День вишиванки

Президент відзначив те, що сьогодні українці були у вишиванках і підкреслив важливість цього свята — "памʼятати, яке багатство нас усіх обʼєднує".

"Україна — різноманітна, і в тому наша сила. Це було видно протягом дня в різних орнаментах вишиванок. Але зараз я прошу вас усіх згадати про тих українців і українок, які буквально наша з вами сила, наш із вами захист. Багато наших людей не були у вишиванках, бо вони у військовій формі", — зазначив президент.

Зеленський також попросив згадати всіх, хто воює заради України, та подякувати їм, а також пам’ятати про всіх полонених українців, яких Росія тримає в неволі та тих, хто перебуває в окупації.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 79 років тому, 18 травня 1944 року, радянська влада розпочала страшну операцію депортації кримських татар. Це була спроба стерти цілий народ з землі, відібрати в нього його будинок, і навіть право на існування.