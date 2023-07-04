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Украина рассмотрит другие типы самолетов для усиления авиации, — Игнат

4 июля 2023 14:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украина рассмотрит другие типы самолетов для усиления авиации, — Игнат
Спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Для того чтобы усилить авиацию, Украина рассматривает не только передачу истребителей F-16. В частности, речь идет о самолетах F-18.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По словам Игнатия, F-18 Украина рассматривает как второй тип самолета на вооружении.

"Я не могу ничего сказать о F-18, но Украина рассматривала и будет рассматривать в дальнейшем и другие типы авиационной техники, которые могли бы усилить боевые возможности авиации Воздушных сил", — говорит спикер.

Он также отметил, что F-16 — это легкий самолет с одним двигателем. В то время как F-18, F-15 или Eurofighter Typhoon имеют больший радиус применения и могут нести большее вооружение.

Напомним, что Украина получит от стран-партнеров функциональные истребители F-16. Соответствующее решение уже было принято.

Добавим, что 1 июля президент Украины Владимир Зеленский провел небольшую пресс-конференцию с премьером Испании Педром Санчесем. Глава государства ответил на несколько вопросов журналистов, в которых упрекнул западных партнеров за медленное продвижение обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и еще раз напомнил основной посыл Украины к саммиту НАТО в Вильнюсе.

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