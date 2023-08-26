Украина начала переговоры с Канадой по заключению гарантий безопасности, — Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время брифинга с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Фото: УНИАН

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что наше государство совместно с Канадой начало переговоры с целью заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Это происходит в рамках Совместной декларации о поддержке Украины.

Соответствующее сообщение Ермак опубликовал в Telegram.

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Так, глава ОП отметил, что он, по поручению Президента, является координатором переговоров Украины и Канады, которые начал заместитель Ермака Игорь Жовква.

"Канада стала третьей после Соединенных Штатов Америки и Великобритании страной Группы семи (G7), с которой Украина начала соответствующие переговоры, и продолжила позитивную динамику выполнения достигнутых нашим государством договоров безопасности с ключевыми международными партнерами", — сообщил Ермак.

Он также добавил, что проведённые двусторонние гарантии безопасности делают Украину более защищенной еще до полноправного вступления в НАТО.

"Гарантии безопасности для Украины должны быть действенными и служить переходным этапом на пути нашего государства к членству в Альянсе — единственной самой надежной на сегодняшний день гарантии безопасности", — подчеркнул руководитель ОП.

Источник: t.me/ermaka2022

Напомним, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак с помощью эмодзи рассказал, что еще две страны присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности нашего государства. Этими странами являются Словения и Черногория.

Также мы писали, что Словения присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины. Президент Владимир Зеленский поблагодарил правительство страны и премьер-министра Роберта Голоба.