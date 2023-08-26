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Україна розпочала переговори з Канадою щодо укладення гарантій безпеки, — Єрмак

26 серпня 2023 00:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Україна розпочала переговори з Канадою щодо укладення гарантій безпеки, — Єрмак
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час брифінгу з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що наша держава спільно з Канадою розпочала переговори з метою укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Це відбувається в рамках Спільної декларації про підтримку України. 

Відповідне повідомлення Єрмак опублікував у Telegram.

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Так, очільник ОП зазначив, що він, за дорученням Президента, є координатором перемовин України й Канади, які почав заступник Єрмака Ігор Жовква.

"Канада стала третьою після Сполучених Штатів Америки та Великої Британії країною Групи семи (G7), із якою Україна почала відповідні переговори, і продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою державою безпекових домовленостей із ключовими міжнародними партнерами", — повідомив Єрмак.

Він також додав, що проведені двосторонні гарантії безпеки роблять Україну більш захищеною ще до повноправного вступу в НАТО.

"Гарантії безпеки для України мають бути дієвими й слугувати перехідним етапом на шляху нашої держави до членства в Альянсі — єдиної найнадійнішої на сьогодні гарантії безпеки", — наголосив керівник ОП.

Джерело: t.me/ermaka2022

Нагадаємо, що очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак за допомогою емоджі розповів, що ще дві країни долучилися до декларації G7 щодо гарантій безпеки нашої держави. Цими країнами є Словенія та Чорногорія.

Також ми писали, що Словенія приєдналася до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України. Президент Володимир Зеленський подякував уряду країни та прем'єр-міністру Роберту Голобу.

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