Україна розпочала переговори з Канадою щодо укладення гарантій безпеки, — Єрмак
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що наша держава спільно з Канадою розпочала переговори з метою укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Це відбувається в рамках Спільної декларації про підтримку України.
Відповідне повідомлення Єрмак опублікував у Telegram.
Що відомо про переговори України та Канади
Так, очільник ОП зазначив, що він, за дорученням Президента, є координатором перемовин України й Канади, які почав заступник Єрмака Ігор Жовква.
"Канада стала третьою після Сполучених Штатів Америки та Великої Британії країною Групи семи (G7), із якою Україна почала відповідні переговори, і продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою державою безпекових домовленостей із ключовими міжнародними партнерами", — повідомив Єрмак.
Він також додав, що проведені двосторонні гарантії безпеки роблять Україну більш захищеною ще до повноправного вступу в НАТО.
"Гарантії безпеки для України мають бути дієвими й слугувати перехідним етапом на шляху нашої держави до членства в Альянсі — єдиної найнадійнішої на сьогодні гарантії безпеки", — наголосив керівник ОП.
Нагадаємо, що очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак за допомогою емоджі розповів, що ще дві країни долучилися до декларації G7 щодо гарантій безпеки нашої держави. Цими країнами є Словенія та Чорногорія.
Також ми писали, що Словенія приєдналася до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України. Президент Володимир Зеленський подякував уряду країни та прем'єр-міністру Роберту Голобу.