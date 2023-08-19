ПВО Украины: подробности об украинских разработках

ПВО Украины. Фото: FB/Воздушные Силы

Украина работает над собственной разработкой противовоздушной обороны, и эта работа началась не с нуля, а еще до начала полномасштабного вторжения. Однако вопрос актуализировался после начала масштабных ракетных обстрелов со стороны РФ.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

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"Было бы очень странно, если бы мы не разрабатывали собственное ПВО. Да, сейчас мы полностью зависимы от наших партнеров и очень благодарны им за поставки ЗРК-комплексов. Однако после войны РФ никуда не денется, и нам в дальнейшем нужно будет защищать собственное небо и западными системами, и новыми украинскими разработками", — сказал он.

По словам Чернева, некоторые тестирования уже прошли, они успешны, но говорить о том, что такие системы появятся на поле боя, рано.

"Украина пока не разрабатывает условный Patriot, потому что это миллиарды долларов. У нас более простые системы, но работа идет. Да, это дорого, но называть конкретные цифры очень сложно, потому что каждая разработка имеет свою калькуляцию. Давайте дадим немного времени нашим конструкторам", — подытожил Чернев.

Напомним, по словам спикера командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, украинская ПВО сбила в общей сложности 13 аэробалистических ракет "Кинжал". Кроме того, было ликвидировано более 20 "Искандеров" и С-400.