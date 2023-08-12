Українська ППО знищила не менше 13 "Кинджалів" та десятки ракет інших типів, — Ігнат

Речник повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ

Українська ППО збила загалом 13 аеробалістичних ракет "Кинджал". Крім того, було ліквідовано понад 20 "Іскандерів" та С-400.

Про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат "Українському Радіо".

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Особливості ракети "Кинджал"

"Враховуючи, що "Кинджал" рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тисяч кілометрів на годину, то часу на його ліквідацію небагато", – розповів Юрій Ігнат.

Він додав, що окупанти щомісяця виготовляють близько 100 ракет різних типів, серед них і Х-47 "Кинджал".

Щодо вчорашньої (11 серпня) атаки з боку росіян, це були аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", одну з яких збито в Київській області.

Ігнат наголосив, що ці ракети можуть збивати засоби протиповітряної оборони, здатні працювати проти балістичних ракет. Таких засобів в Україні небагато, але все ж таки результат є.

Раніше ми розповідали, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук зустрівся з бойовими пілотами на одному з оперативних аеродромів. Він написав послання до окупантів на американській ракеті.

Нагадуємо, ворог почав запускати ракети з нових напрямків. Окупанти намагаються знайти для себе оптимальний варіант обходу українських сил ППО.