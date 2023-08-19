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Україна розробляє власну ППО: Чернєв розповів подробиці

19 серпня 2023 06:55
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
ППО України: подробиці про українські розробки
ППО України. Фото: FB/Повітряні Сили
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Україна працює над власною розробкою Протиповітряної оборони, і ця робота почалася не з нуля, а ще до початку повномасштабного вторгнення. Проте питання актуалізувалося після початку масштабних ракетних обстрілів з боку РФ.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

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"Було б дуже дивно, якби ми не розробляли власну ППО. Так, зараз ми повністю залежні від наших партнерів і дуже вдячні їм за постачання ЗРК-комплексів. Проте після війни РФ нікуди не подінеться, і нам надалі потрібно буде захищати власне небо і західними системами, і новими українськими розробками", — сказав він.

За словами Чернєва, деякі тестування вже відбулися, вони успішні, але говорити про те, що такі системи з'являться на полі бою, зарано.

"Україна поки що не розробляє умовний Patriot, бо це мільярди доларів. У нас простіші системи, але робота триває. Так, це дорого, але називати конкретні цифри дуже складно, бо кожна розробка має свою калькуляцію. Давайте дамо трохи часу нашим контструкторам", — підсумував Чернєв.

Нагадаємо, за словами речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, українська ППО збила загалом 13 аеробалістичних ракет "Кинджал". Крім того, було ліквідовано понад 20 "Іскандерів" та С-400.
 

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