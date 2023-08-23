Украина совместно со странами НАТО будет производить 120 мм минометные выстрелы
Общество с ограниченной ответственностью "Украинская Бронетехника" совместно с двумя странами-членами НАТО будет производить минометные выстрелы 120 мм калибра. Так, ВСУ уже получают тысячи новых минометных мин.
Об этом сообщает конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника".
Изготовление минометных выстрелов для ВСУ
"120 мм миномет на сегодняшний день является одним из наиболее распространенных видов артиллерийского оружия украинской армии. 120 мм мины эффективно поражают вражескую живую силу и технику, уничтожают укрытия, огневые позиции и помогают украинским защитникам приближать Победу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что изготовление минометных выстрелов производится по современным технологиям и полностью отвечает стандартам НАТО.
"Международная кооперация и рассредоточение производственных мощностей помогли нашему предприятию нарастить ежемесячные объемы поставок этих боеприпасов", — добавили в компании.
Напомним, что США увеличат производство боеприпасов, надеясь на уменьшение боевой активности. Россия также может использовать возможное затишье для проведения обновления и укрепления своих позиций на передовой.
Также мы писали, что греческая компания по производству вооружений Hellenic Defence Systems ведет переговоры с международными производителями боеприпасов по участию в программе производства снарядов 155-мм калибра для поддержки Украины и пополнения запасов ЕС. Переговоры проходят в условиях абсолютной секретности.