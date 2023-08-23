Украина совместно со странами НАТО будет производить 120 мм минометные выстрелы

Украинские защитники готовятся обстреливать позиции врага. Фото: defence-ua.com

Общество с ограниченной ответственностью "Украинская Бронетехника" совместно с двумя странами-членами НАТО будет производить минометные выстрелы 120 мм калибра. Так, ВСУ уже получают тысячи новых минометных мин.

Об этом сообщает конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника".

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"120 мм миномет на сегодняшний день является одним из наиболее распространенных видов артиллерийского оружия украинской армии. 120 мм мины эффективно поражают вражескую живую силу и технику, уничтожают укрытия, огневые позиции и помогают украинским защитникам приближать Победу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что изготовление минометных выстрелов производится по современным технологиям и полностью отвечает стандартам НАТО.

"Международная кооперация и рассредоточение производственных мощностей помогли нашему предприятию нарастить ежемесячные объемы поставок этих боеприпасов", — добавили в компании.

Минометные выстрелы 120 мм калибра. Фото: facebook.com/ukrainianarmor

Минометные выстрелы 120 мм калибра. Фото: facebook.com/ukrainianarmor

Минометные выстрелы 120 мм калибра. Фото: facebook.com/ukrainianarmor

Минометные выстрелы 120 мм калибра. Фото: facebook.com/ukrainianarmor

Минометные выстрелы 120 мм калибра. Фото: facebook.com/ukrainianarmor

Источник: facebook.com/ukrainianarmor

Напомним, что США увеличат производство боеприпасов, надеясь на уменьшение боевой активности. Россия также может использовать возможное затишье для проведения обновления и укрепления своих позиций на передовой.

Также мы писали, что греческая компания по производству вооружений Hellenic Defence Systems ведет переговоры с международными производителями боеприпасов по участию в программе производства снарядов 155-мм калибра для поддержки Украины и пополнения запасов ЕС. Переговоры проходят в условиях абсолютной секретности.