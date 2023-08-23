Україна спільно з країнами НАТО вироблятиме 120 мм мінометні постріли

Українські захисники готуються обстрілювати позиції ворога. Фото: defence-ua.com

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Бронетехніка" спільно з двома країнами-членкинями НАТО вироблятиме мінометні постріли 120 мм калібру. Так, ЗСУ вже отримують тисячі нових мінометних мін.

Про це повідомляє конструкторсько-виробниче підприємство "Українська бронетехніка".

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Виготовлення мінометних пострілів для ЗСУ

"120 мм міномет на сьогодні є одним з найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї української армії. 120 мм міни ефективно вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття, вогневі позиції та допомагають українським захисникам наближати Перемогу", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виготовлення мінометних пострілів здійснюється за сучасними технологіями і повністю відповідає стандартам НАТО.

"Міжнародна кооперація та розосередження виробничих потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги поставок цих боєприпасів", — додали в компанії.

Мінометні постріли 120 мм калібру. Фото: facebook.com/ukrainianarmor

Мінометні постріли 120 мм калібру. Фото: facebook.com/ukrainianarmor

Мінометні постріли 120 мм калібру. Фото: facebook.com/ukrainianarmor

Мінометні постріли 120 мм калібру. Фото: facebook.com/ukrainianarmor

Мінометні постріли 120 мм калібру. Фото: facebook.com/ukrainianarmor

Джерело: facebook.com/ukrainianarmor

Нагадаємо, що США збільшать виробництво боєприпасів, надіючись на зменшення бойової активності. Тим часом Росія також може використати можливе затишшя для проведення оновлення та зміцнення своїх позицій на передовій.

Також ми писали, що грецька компанія з виробництва озброєнь Hellenic Defence Systems веде переговори з міжнародними виробниками боєприпасів для участі в програмі виробництва снарядів 155-мм калібру для підтримки України та поповнення запасів ЄС. Переговори відбуваються в умовах абсолютної секретності.