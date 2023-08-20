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США збільшать виробництво боєприпасів для якісної допомоги Україні, — The Washington Post

20 серпня 2023 23:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
США збільшать виробництво боєприпасів для якісної допомоги Україні, — The Washington Post
Процес виробництва 155-мм снарядів на заводі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

США збільшать виробництво боєприпасів, надіючись на зменшення бойової активності. Тим часом Росія також може використати можливий затишок для проведення оновлення та зміцнення своїх позицій на передовій.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Зброя від США

Так, сьогодні в низці західних ЗМІ поширюється інформація про те, що ЗСУ повільно наступають. Зокрема, за даними газети Financial Times, США просять Україну направити основні сили на південь країни з метою прорвати російські позиції та вийти до Азовського моря, а також не зосереджувати війська під Бахмутом.

Видання пише, що Україна просила Захід передавати далекобійну зброю та авіацію для швидкого наступу. Але, згідно з заявами американських чиновників, США не мають достатньо тактичних балістичних ракет для підтримки української армії.

Військова допомога Україні від партнерів

Нагадаємо, що ще декілька місяців тому західні партнери стверджували, що Україна отримає перші винищувачі F-16 лише до кінця 2024 року чи не отримає взагалі, а сьогодні відомо, що перші дев'ять літаків прибудуть до України вже до кінця цього року.

Також ми повідомляли, що Україна та Швеція деталізували домовленість про спільне виробництво сучасних броньованих машин піхоти CV-90 в Україні. Говорили й про іншу сильну шведську машину — літаки "Гріпен".

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що дві пускові установки IRIS-T вже в Україні. Як відомо, ця зброя входить у новий пакет допомоги від Німеччини.

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