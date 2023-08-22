"Украина стала сильнее": главное из обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении отчитался по поводу своих международных визитов за последние дни. Он посетил Швецию, Нидерланды, Данию и Грецию.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

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Переговоры с партнерами

"Саммит Украина — Балканы. Переговоры на полях саммита с Болгарией, Сербией, Хорватией, Черногорией, Северной Македонией, Молдовой, с Президентом Еврокомиссии", — отметил Президент.

По его словам, украинская делегация возвращается в страну "с новой политической поддержкой, новыми договоренностями".

Вопрос оружия

"Территориальную целостность Украины все четко подтверждают. Самолеты для Украины будут. Дополнительная бронетехника будет. ПВО усилим", — добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что на всех встречах была обсуждена "защита маршрутов экспорта через Черное море и через "коридоры солидарности" по суше".

Восстановление Одессы

"Очень важная договоренность с Грецией, за которую я особенно благодарен Премьер-министру Мицотакису, — это готовность Греции взять патронат над восстановлением нашей Одессы. Решение не только содержательное, но и очень символичное. Наполнено многими историческими и культурными смыслами. Общий итог этих дней — Украина стала сильнее", — отметил глава государства.

Напомним, во вторник, 22 августа, Владимир Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Лидеры обсудили продовольственный экспорт и транзит.