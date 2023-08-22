"Україна стала сильніше": головне зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні прозвітував щодо своїх міжнародних візитів за останні дні. Він відвідав Швецію, Нідерланди, Данію та Грецію.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

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Переговори з партнерами

"Саміт Україна — Балкани. Переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, із Президенткою Єврокомісії", — зазначив Президент.

За його словами, українська делегація повертається до країни "з новою політичною підтримкою, новими домовленостями".

Питання зброї

"Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо", — додав Зеленський.

Він наголосив, що на всіх зустрічах було обговорено "захист маршрутів експорту через Чорне море та через "коридори солідарності" по суходолу".

Відбудова Одеси

"Дуже важлива домовленість із Грецією, за яку я особливо вдячний Прем'єр-міністру Міцотакісу, — це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, а й дуже символічне. Наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів — Україна стала сильніше", — зауважив глава держави.

Нагадаємо, у вівторок, 22 серпня, Володимир Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери обговорили продовольчий експорт та транзит.