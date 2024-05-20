Украина осознает, что война с Россией закончится переговорами, — СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. Фото: УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина осознает необходимость переговоров по окончании войны с Россией. Он добавил, что это должно быть не перемирие на несколько лет, а устойчивый мир десятилетия.

Об этом Литвиненко отметил в обращении к участникам Форума региона Балтийского моря "НАТО 2024 и Арктическая Европа", которое началось 20 мая в Финляндии.

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Украина понимает необходимость переговоров

Секретарь СНБО отметил, что ситуация на фронте "крайне сложная, но далеко не катастрофическая". Украинские войска продолжают тяжелые бои, пока российские захватчики наносят удары с воздуха по критической инфраструктуре. Литвиненко уверен, что это можно остановить, но Украина нуждается в современном вооружении, прежде всего ПВО и боеприпасах.

"Если сегодня вы не найдете оружие для Украины, завтра будете искать его для себя. И что, думаю, важнее для вас, то умирать будут ваши солдаты. Как умирают лучшие сыновья и дочери Украины", — сказал он.

Литвиненко также добавил, что Украина четко отдает себе отчет, что война закончится переговорами. Поэтому, по его словам, была подготовлена и продвигается формула мира Владимира Зеленского. Секретарь СНБО уверен, что позицию Украины поддержат участники Саммита мира в Швейцарии в июне.

"Но мы нуждаемся не в перемирии на 2 года, а в устойчивом мире на десятилетие, который бы сделал возможным развитие Украины. И это вопрос безопасности гарантий", — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящей площадкой для сделок безопасности должен стать июньский Саммит мира, который пройдет в Швейцарии. Также он отметил, что западные партнеры не подталкивают Украину к мирным переговорам с Россией.

Напомним, Глобальный саммит мира пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. Президент Зеленский сообщал, что к участию могут присоединиться все континенты. Также он напомнил, что Россию не пригласили на Саммит и подчеркнул, что она хочет сорвать переговоры между странами.