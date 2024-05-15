Екскомандир "Азову" Жорін висловився про перемовини України і РФ

Максим Жорін. Фото: dialog.ua

Жорін висловився щодо преговорів між Україною та РФ. Він заявив, що позиція щодо переговорів із ворогом має бути незмінна не зважаючи ні на що. Окупанти мають покинути територію України.

Про це заявив екскомандир "Азову" Максим Жорін у середу, 15 травня.

Читайте також:

Україні немає із чим сісти за стіл перемовин з РФ

"Незважаючи на активізацію наступальних дій русаків, позиція щодо переговорів має бути незмінна. Держава-терорист має вивести свої війська з усієї нашої території", — йдеться у повідомленні.

Жорін додав, що слабкий завжди сідає слухати, а не говорити. Але для будь-яких переговорів мають бути сильні позиції. На сьогоднішній день нам немає з чим сісти за стіл перемовин.

Пост Жоріна у телеграмі. Фото: скриншот публікації

"Для того, щоб навʼязувати свої умови, ми маємо стати набагато сильнішими.Відверто слабка позиція Заходу по відношенню до рашки теж нам жодним чином не допоможе", — зазначив екскомандир "Азову".

Раніше ми писали, що Росії заявила про готовність до "перемовин" щодо завершення війни. Однак, за словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, за цими заявами ховається складний політичний торг, який може мати серйозні наслідки для України.

Нагадаємо, що ексочільник "Азову" Жорін вказав ключову річ, з якої має починатися мобілізація в Україні. Перш за все потрібно працювати з усім цивільним населенням.

Також ми повідомляли про заяву Жоріна щодо ситуації в Харківській області. Військовий вважає, що всі сили зараз потрібно спрямовувати на фронт, розбудовування фортифікаційних споруд та посилення мобілізації.